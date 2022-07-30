В Новосибирске полиция ищет вора, укравшего кошелек с 38 тысячами рублей

Так выглядел жулик. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские просят новосибирцев помочь в поисках жулика, укравшего в магазине кошелек. Вот что о краже рассказали в ведомстве:

- Кража произошло в торговом центре, расположенном на улице Военной, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Мужчина взял чужой кошелек с 38 тысячами рублей и скрылся.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в в отдел полиции №1 «Центральный» по тел. (383) 232-21-65, (383) 221-77-16, 8-960-779-52-62. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

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