Пожар на хлебокомбинате в Новосибирске потушили. Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар на хлебокомбинате в Новосибирске потушили. Об этом сообщили в областном МЧС. В результате лучившегося никто не пострадал.
Пожар тушили около полутора часов. Фото: ГУ МЧС по НСО
— В течение полутора часов, в 23:50, сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. По оперативной информации общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров, — пояснили в МЧС.
В результате произошедшего никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО
Пламя повредило вентиляцию и деревянную обрешетку кровли здания. В результате случившегося никто не пострадал.
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