В Новосибирске ищут сборщиков кедровых шишек на зарплату в 250 тысяч

В Новосибирске появились вакансии сборщиков кедровых шишек. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Новосибирске появились вакансии сборщиков кедровых шишек. За такую работу обещают немаленькие деньги: от 100 до 250 тысяч рублей.

— Требуются люди, умеющие лазать по деревьям, без вредных привычек. Работать будет необходимо в Горном Алтае, жить там же в палатке, — сообщается в одной из вакансий на сайте Avito.

За такую работу обещают немаленькие деньги: от 100 до 250 тысяч рублей. Фото: avito.ru

Некоторые работодатели отмечают, что окончательная сумма оплаты зависит от количества собранных шишек.

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