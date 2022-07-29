В Новосибирске ищут сборщиков кедровых шишек на зарплату в 250 тысяч

В Новосибирске появились вакансии сборщиков кедровых шишек.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Новосибирске появились вакансии сборщиков кедровых шишек. За такую работу обещают немаленькие деньги: от 100 до 250 тысяч рублей.
— Требуются люди, умеющие лазать по деревьям, без вредных привычек. Работать будет необходимо в Горном Алтае, жить там же в палатке, — сообщается в одной из вакансий на сайте Avito.
За такую работу обещают немаленькие деньги: от 100 до 250 тысяч рублей. Фото: avito.ru
Некоторые работодатели отмечают, что окончательная сумма оплаты зависит от количества собранных шишек.
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