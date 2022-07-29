Главный вожатый Новосибирской области рассказал, чем полезны летние лагеря

Детские лагеря развивают в детях самостоятельность. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный вожатый Новосибирской области и председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков объяснил, чем полезны детские лагеря.

По словам Данилков,самое главное, что каждый новый день в лагере необходимо «сделать» — наполнить коллективными интересными и полезными делами, командными играми. Все это помогает укрепить дух товарищества.

— Авторы современных методичек по вожатскому делу пытаются изобрести велосипед, — передает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» слова Андрей Данилкова. — А все уже давно придумали и внедрили — воспитание и развитие ребёнка через игру в момент его «летней сепарации» от родителей. Время в детском лагере спрессовано — каждый час что-то происходит. Ко второму дню пребывания ребёнку уже кажется, что он давно здесь живёт и сто лет всех знает. Если в школе подготовка к концерту может занимать несколько месяцев, то в лагере — два-три часа. За три недели дети должны прожить интенсивную жизнь — это производит мощный развивающий эффект, который поможет ребёнку в сепарации и в дальнейшей реализации его права на самостоятельный выбор.

Детские лагеря, направленны на развитие самостоятельности в ребенке. Поэтому на встречу с родителями отводился всего один день — процесс инициации нарушать нельзя.

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