В Новосибирске произошел пожар на Хлебокомбинате

В Новосибирске случился пожар на Хлебокомбинате. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске вечером в пятницу, 29 июля, случился пожар на Хлебокомбинате. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— В Ленинском районе на улице Широкой загорелся Хлебокомбинат, — сообщили в паблике «АСТ-54» Вконтакте.
На месте работают пожарные. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь охватил значительную часть здания, а над районом поднялся огромный столб черного дыма.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер