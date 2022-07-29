В Новосибирске произошел пожар на Хлебокомбинате

В Новосибирске случился пожар на Хлебокомбинате. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске вечером в пятницу, 29 июля, случился пожар на Хлебокомбинате. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— В Ленинском районе на улице Широкой загорелся Хлебокомбинат, — сообщили в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

На месте работают пожарные. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь охватил значительную часть здания, а над районом поднялся огромный столб черного дыма.

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