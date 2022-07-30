Погода в Новосибирске на 30 июля 2022 года: бегом на пляж

В Новосибирске стоит жара.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске на 30 июля 2022 года порадует пляжным солнцем и жарким воздухом.
— Ночью температура в городе составит +16…+18 градусов, днем — +27…+29. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области будет жара +25…+30 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
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