Погода в Новосибирске на 30 июля 2022 года: бегом на пляж

В Новосибирске стоит жара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 30 июля 2022 года порадует пляжным солнцем и жарким воздухом.

— Ночью температура в городе составит +16…+18 градусов, днем — +27…+29. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет жара +25…+30 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

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