Новосибирец угнал машину у подруги и поехал на пикник с друзьями

Парень угнал авто, чтобы съездить с друзьями на пикник.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске 26-летний парень угнал у своей подруги «Nissan Bluebird», чтобы съездить с друзьями на пикник к озеру. Ключи он стащил, когда остался у девушки с ночёвкой.
— Парень накануне преступления пришел к своей знакомой, чтобы переночевать. Ночью он воспользовался тем, что хозяйка квартиры спала, взял с комода ключи, сел в машину и уехал на берег озера, где встретился с друзьями и стал распивать спиртное, — рассказали в региональном МВД.
Парня задержали на берегу озера по наводке владелицы авто. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Уголовное дело возбудили по статье 166 УК РФ за угон.
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