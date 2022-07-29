Новосибирец угнал машину у подруги и поехал на пикник с друзьями

Парень угнал авто, чтобы съездить с друзьями на пикник. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске 26-летний парень угнал у своей подруги «Nissan Bluebird», чтобы съездить с друзьями на пикник к озеру. Ключи он стащил, когда остался у девушки с ночёвкой.

— Парень накануне преступления пришел к своей знакомой, чтобы переночевать. Ночью он воспользовался тем, что хозяйка квартиры спала, взял с комода ключи, сел в машину и уехал на берег озера, где встретился с друзьями и стал распивать спиртное, — рассказали в региональном МВД.

Парня задержали на берегу озера по наводке владелицы авто. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Уголовное дело возбудили по статье 166 УК РФ за угон.

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