Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске Suzuki сбил 6-летнего мальчика, перебегавшего дорогу не по «зебре». Произошло ДТП днем в пятницу, 29 июля, в Ленинском районе.

— 56-летний водитель за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara двигался со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Станиславского. Напротив дома №41 по улице Троллейной он сбил ребенка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 6-летний мальчик. Его доставили в больницу. Пока неизвестно, какие травмы получил ребенок.

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