«В квартире плесень и вонь»: из-за протекающей крыши жизнь новосибирцев с Ленинского района превратилась в ад

Жители Ленинского района Новосибирска страдают из-за протекающей крыши. Фото: Виктория ГАЦО

Последние два года новосибирцы, проживающие по адресу Вертковская, 22, страдают из-за протекающей крыши. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница Виктория Гацо.

- Два года назад в начале лета у нас разобрали крышу. Крышу в итоге не закрыли. И все прошлое лето мы страдали из-за потопов – бегали с тазиками и днем, и ночью. У меня прямо на кровать все лилось. После дождя у одной пенсионерки произошло короткое замыкание, - пожаловалась сибирячка.

По словам Виктории, местные жители обращались за помощью и в прокуратуру, и к сотрудникам ЖКХ. Все безрезультатно.

- Подрядчик говорит разбираться с управляющей компанией, а в УК отправляют к подрядчику. Какой-то замкнутый круг. Никто не хочет решить нашу проблему, - вздыхает женщина. - Второй год мы без крыши. У нас была холодная зима, сейчас опять все заливает. Несколько дней назад произошло короткое замыкание в моей квартире. Я сидела без света. Что будет дальше – мы не знаем.

Жильцы решили поговорить с рабочими, которые занимаются капремонтом дома.

- Они нам сказали, что им не платят зарплату. Плюс нет необходимых материалов. Поговаривают, что компания, которая занимается капремонтом, будет подавать на банкротство. Мы платим деньги управляющей компании, а они разводят руками – мол, не имеют никакого отношения к нашему дому, пока идет ремонт, - рассказала КП-Новосибирск Виктория Гацо.

За два года потопов жизнь сибирячки стала похожа на ад.

- У меня зеленый потолок от плесени. Заливает технику, дорогие вещи. Жить в такой квартире невозможно. Внутри сырость и вонь. У соседей такая же ситуация. Мы уже не знаем, к кому обратиться, - отметила Виктория.

В итоге жители дома от безысходности повесили табличку «Пал жертвой капитального ремонта».

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