Экс-директора НИИ туберкулеза в Новосибирске отправили в колонию

Экс-директору НИИ туберкулеза в Новосибирске Владимиру Краснову вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директору НИИ туберкулеза в Новосибирске Владимиру Краснову вынесли приговор. Его судили за превышение полномочий и махинации при заключении многомиллионного контракта в обход конкурсных процедур.

— Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, а гособвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию по заключённому досудебному соглашению, — сообщили в Заельцовском районном суде. — Краснову назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года 6 месяцев. До вступления приговора в законную силу подсудимый будет находиться под стражей.

По данным следствия, с 2011 по 2019 Владимир Краснов, будучи директором НИИ, предоставил одной из компаний преимущество при проведении госзакупки медицинских товаров и оборудования. Компания поставляла учреждению товар по максимальной цене перепродажи. Так институт получил убытки на 124 миллиона рублей.

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