В Новосибирске в начале августа синоптики обещают дожди

Начало августа в Новосибирске будет дождливым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало августа в Новосибирске обещает быть дождливым. Это следует из данных, приведенных сервисом «Гисметео».

Так, в понедельник, 1 августа, обещают +27 градусов тепла и дождь с грозой.

Во вторник специалисты тоже прогнозируют дождь. Столбик термометра будет держаться на отметке +23 градуса.

В среду, четверг и пятницу будет ясно. Синоптики обещают до +22 градусов тепла.

Суббота 6 августа и воскресенье 7-е выдадутся сухими и жаркими. Воздух прогреется до +25 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber