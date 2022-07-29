В Новосибирске в начале августа синоптики обещают дожди

Начало августа в Новосибирске будет дождливым.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Начало августа в Новосибирске обещает быть дождливым. Это следует из данных, приведенных сервисом «Гисметео».
Так, в понедельник, 1 августа, обещают +27 градусов тепла и дождь с грозой.
Во вторник специалисты тоже прогнозируют дождь. Столбик термометра будет держаться на отметке +23 градуса.
В среду, четверг и пятницу будет ясно. Синоптики обещают до +22 градусов тепла.
Суббота 6 августа и воскресенье 7-е выдадутся сухими и жаркими. Воздух прогреется до +25 градусов.
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