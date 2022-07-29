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Общество29 июля 2022 12:05

Работающим пенсионерам в Новосибирске с 1 августа поднимут пенсии

Об этом рассказали в Пенсионном фонде
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске работающим пенсионерам проиндексируют выплаты.

В Новосибирске работающим пенсионерам проиндексируют выплаты.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске работающим пенсионерам проиндексируют выплаты. Об этом сообщили в пенсионном фонде.

— На перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2021-м году уплачивали страховые взносы, — сообщили в ПФР.

Размер этой надбавки будет зависеть от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году. Максимальная планка — 354 рубля.

Напомним, накануне в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области сообщили, что свыше 3,5 тысяч новосибирских семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала в текущем году. На нее имеют право семьи с невысоким доходом, у которых ребенок родился позже января 2018 года. Деньги выплачивать будут, пока ребенку не исполнится три года.

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