В центре Новосибирска иномарка сбила 17-летнего подростка

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Центральном районе Новосибирска Kia Rio сбил 17-летнего подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло днем в пятницу, 29 июля.

— 36-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio двигался по улице Каменская в сторону улицы Чаплыгина. В пути следования напротив дома №7 по улице Каменская он сбил подростка, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 17-летний парень. С различными травмами его доставили в больницу.

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