Новосибирцам предложили выбрать название для восьми скверов

Сибиряки смогу выбрать названия для 8 зеленых зон Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 27 июля по 2 августа на портале Госуслуги горожане смогут выбрать название для 8 зеленых зон города. Например, для сквера в Октябрьском районе на пересечении улиц Никитина и Воинской. Неофициально он носит название «Воинский», однако в документах это не закреплено.

— Результаты опроса будут рассмотрены на специальной комиссии. Ее решение будет утверждено постановлением муниципалитета, — сообщили в мэрии.

Горожане смогут выбрать название для зеленой зоны, расположенной вдоль дома по улице Лазурная, 2, для территории НСТ «Мир» в Октябрьском районе, для сквера по улице Максима Горького. Для небольшого зеленого участка перед «Золотым яблоком», а также для территории на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев и сквера на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе, который может получить название «Крылья Сибири». Кроме того, можно будет выбрать наименование для парка в пойме реки Ельцовка-1.

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