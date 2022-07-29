Новосибирцам предложили выбрать название для восьми скверов

Сибиряки смогу выбрать названия для 8 зеленых зон Новосибирска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске с 27 июля по 2 августа на портале Госуслуги горожане смогут выбрать название для 8 зеленых зон города. Например, для сквера в Октябрьском районе на пересечении улиц Никитина и Воинской. Неофициально он носит название «Воинский», однако в документах это не закреплено.
— Результаты опроса будут рассмотрены на специальной комиссии. Ее решение будет утверждено постановлением муниципалитета, — сообщили в мэрии.
Горожане смогут выбрать название для зеленой зоны, расположенной вдоль дома по улице Лазурная, 2, для территории НСТ «Мир» в Октябрьском районе, для сквера по улице Максима Горького. Для небольшого зеленого участка перед «Золотым яблоком», а также для территории на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев и сквера на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе, который может получить название «Крылья Сибири». Кроме того, можно будет выбрать наименование для парка в пойме реки Ельцовка-1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сквер на улице Воинской в Новосибирске переименуют в честь погибших героев Донбасса
Решение поддерживают местные жители (подробнее)
В центре Новосибирска реконструируют сквер
Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер