В Новосибирской области нашелся кот-сервал, сбежавший 17 дней назад

Кот Афоня нашелся спустя 17 дней. Фото: Анна РЯБОВА

В ночь на 29 июля в Новосибирской области нашли кота-сервала по кличке Афоня, который сбежал 11 июля. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйка животного Анна Рябова.

- Я ходила по разным СНТ. Просила, чтобы они разместили информацию о пропаже Афони в своих чатах. Сама развешивала объявления, привлекла СМИ. И это дало результаты. Мне ночью позвонили, сказали, что видели кота. Он перебегал дорогу и скрылся в полях. Я тут же приехала и недолго думая пошла за ним, - поделилась с КП-Новосибирск Анна.

Люди, сообщившие сибирячке о местонахождении ее питомца, решили остаться и помочь.

- Они поехали по полям на своей машине. Начали светить фонариком в разные стороны и искать глаза кота. Они же отблескивают в темноте. Потом позвонили мне и сообщили, где предположительно находится Афоня. Я туда побежала. Ну и потом я потихоньку шла и сама уже увидела эти глаза, - рассказала хозяйка потеряшки.

По словам Анны, сервал был очень напуган. Животное испытало дикий стресс.

- Афоня был худой. Мне кажется, он даже не спал и не ел все эти недели. Сразу признал меня – начал лизаться, мурчать, - добавила в разговоре с КП-Новосибирск женщина. - У него друг есть – рыжий кот. Я их сразу вместе посадила в вольер. Думаю, пусть Афоня в себя придет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у жительницы Бердска сбежал сервал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber