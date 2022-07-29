В Новосибирской области фура столкнулась с легковушкой «ВАЗ»

В Новосибирской области столкнулись большегруз и ВАЗ. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

В Новосибирской области произошло столкновение большегруза и «ВАЗ-2109». Об этом сообщили в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

- ДТП произошло на границе Новосибирской области, а именно около развилки Томск-Новосибирск, - уточнили в публикации.

Как сообщают очевидцы, есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Причины аварии пока неизвестны.

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