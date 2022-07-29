В Новосибирской области фура столкнулась с легковушкой «ВАЗ»

В Новосибирской области столкнулись большегруз и ВАЗ. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск
В Новосибирской области произошло столкновение большегруза и «ВАЗ-2109». Об этом сообщили в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
- ДТП произошло на границе Новосибирской области, а именно около развилки Томск-Новосибирск, - уточнили в публикации.
Как сообщают очевидцы, есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
Причины аварии пока неизвестны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер