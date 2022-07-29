В Новосибирск на выходные придет сухая и теплая погода

Последние дни июля обещают быть жаркими. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске выходные дни обещают быть теплыми и сухими. По словам синоптиков, только местами может пройти небольшой дождь.

— В субботу, 30 июля, ночью ожидается +16…+18 градусов, днем — +27…+29 градусов. Погода обещает быть облачной, но преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В воскресенье, 31 июля, ночью температура воздуха составит +15…+17 градусов. Днем потеплеет до +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Если последние дни июля обещают быть теплыми и сухими, то вот с первым днем августа вернутся дожди и грозы. Однако погода останется по прежнему жаркой — +26…+28 градусов.

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