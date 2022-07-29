В Новосибирске капитально отремонтируют два бомбоубежища

Два бомбоубежища отремонтируют в Новосибирске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске хотят капитально отремонтировать два бомбоубежища. Заявку на сайте госзакупок разместил Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Первое бомбоубежище находится по адресу улица Аэропорт, 21. Это подвал многоквартирного жилого дома. Его площадь составляет практически 90 метров квадратных. Стоимость работ оценивают в 376 тысяч рублей.
Второе располагается в доме №4 на улице Аэропорт. Площадь этого бомбоубежища – 89,7 метра квадратных. За его ремонт готовы заплатить 371 тысячу рублей.
Подрядчикам необходимо выполнить следующие виды работ: произвести замену дверей, заделать образовавшиеся на полу выбоины, перекрасить стены и потолки, обновить электропроводку и светильники, а также смонтировать трубы водоснабжения, радиаторы отопления, санузлы и так далее.
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