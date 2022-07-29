В новосибирских школах будут готовить юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов . Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области в новом учебном году откроют 55 специализированных классов. В министерстве образования региона уже утвердили список. Комплектование таких классов необходимо обеспечить до 26 августа 2022 года.

По данным министерства образования Новосибирской области, содержание образования в спецклассах направлено, с одной стороны, на углубленное изучение базовых дисциплин, а с другой – междисциплинарных программ. Все это в совокупности формирует инженерные компетенции для решения смежных или комплексных, в том числе производственных, задач. Проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В специализированных классах создана эффективная система профориентации с акцентом на политехнизацию, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, тьюторские модели сопровождения учебной деятельности.

– В список общеобразовательных организаций, которые отобрали для открытия специализированных классов в 2022-2023 учебном году, вошли: МАОУ г. Новосибирска Лицей № 22, МАОУ г. Новосибирска ОЦ Гимназия № 6 Горностай,МАОУ г. Новосибирска Вторая Новосибирская гимназия, МАОУ г. Новосибирска Лицей № 176, МБОУ г. Новосибирска Лицей № 130 им. академика М.А. Лаврентьева, МБОУ Краснообская СОШ № 1 Новосибирского района, МБОУ Искитимского района р.п. Линево СОШ, МБОУ Маслянинская СОШ № 1,МБОУ Татарского района «Николаевская СОШ им. Т.Е. Кучерявого», МАОУ «Лицей № 6» г. Бердска, МБОУ Карасукского района «Технический лицей №176», МБОУ СОШ № 3 Барабинского района, МБОУ Купинского района Лицей № 2 и другие, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

На площадках вышеперечисленных образовательных учреждений откроют 55 спецклассов. Работать они будут по следующим направлениям: IT (программирование), математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое, агротехнологическое.

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