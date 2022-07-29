У сибиряков не приняли оплату в долларах

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

За ночь на пульт дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступило четыре сигнала тревоги из разных заведений города.

В 0.15 экипажи ГБР-74 и ГБР-75 Агентства прибыли по вызову в ресторан на площади Ленина, где между официантами и посетителем разгорелась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Пьяный мужчина в ответ на предложение рассчитаться за выпитое и съеденное бросился на сотрудников ресторана врукопашную. Успокаивать подвыпившего клиента пришлось вызванным на место происшествия бойцам ГБР ГВАРДИИ. Рассчитавшись по счету, сумма которого составила 12 тысяч рублей, мужчина в сопровождении друзей покинул заведение.

Спустя полчаса, в 0.46, тревожная кнопка была нажата в другом кафе в центре города. Причиной вызова стали трое молодых людей, пытавшихся выяснить отношения с официантами. Узнав, что на место едет ГБР, конфликтующие поспешили удалиться самостоятельно.

В 1.52 помощь экипажа ГБР-75 потребовалась для решения нестандартной ситуации в баре на улице Ленина. Трое солидных мужчин никоим образом не нарушали общественный порядок, вели себя спокойно, но по счету на сумму 8 тысяч рублей хотели рассчитаться долларами США. Администрация бара принять оплату валютой категорически отказалась, в результате возник спор, который пришлось решать «гвардейцам». Ситуация разрешилась благополучно после оплаты счета установленным законом способом - рублями.

В 4.03 драка между посетителями произошла в пивном магазине на улице В. Уса. Прибывшие по сигналу тревоги бойцы ГБР-76 ГВАРДИИ разняли конфликтующих и вывели их на улицу, после чего все участники драки разошлись по домам.