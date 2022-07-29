Новосибирск занял четвертое место в рейтинге городов-жаворонков

Более 50% опрошенных просыпаются рано, чтобы не попасть в утренние пробки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирск вошел в топ-10 городов-жаворонков. Рейтинг составили аналитики сервиса Работа ру. По их данным, 27% сибиряков просыпаются рано. Причем опрос показал, что не всегда ранний подъем связан с желанием избежать утренних пробок. Некоторым респондентам нравится вставать едва ли не с рассветом.

— Первое место в рейтинге городов-жаворонков заняла Москва — 41%, следом идет Владивосток — 31% и замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — 29%. Новосибирск на четвертом месте — 27% опрошенных заявили, что просыпаются рано. На пятом — Екатеринбург 24%, — рассказали аналитики сервиса.

После уральской столицы расположились Хабаровск, Челябинск, Красноярск, Краснодар и на 10 месте — Тюмень.

Более 50% опрошенных пояснили, что рано просыпаются, чтобы избежать пробок по дороге на работу. Каждый третий предпочитает ранний подъем из-за большой загруженности на работе или графика. 20% связали ранние подъемы с особенностями местности и ранними рассветами. 17% опрошенных являются вынужденными жаворонками из-за удаленной работы в других регионах с разницей в часовых поясах. И только 12% респондентов считают ранний подъем своеобразной традицией.

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