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Общество29 июля 2022 8:50

«Мне не стыдно»: художник из Румынии перекрестился, получив российский паспорт

Румынский художник Себастьян Ликан получил российский паспорт
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Румынский художник Себастьян Ликан покаывает российский паспорт.

Румынский художник Себастьян Ликан покаывает российский паспорт.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В новосибирском Управлении по вопросам миграции вручили российский паспорт Себастьяну Ликану. Это художник и дизайнер, переехавший в Сибирь в 2001 году из Румынии. Себастьян перебрался сюда по совету друзей, не зная русского языка. Теперь знает его отлично, сдал экзамен и дал торжественную присягу на верность России.

- Наконец-то, - сказал Себастьян, получив паспорт.

Себастьян Ликан говорит, что церемония вручения растрогала его.

Себастьян Ликан говорит, что церемония вручения растрогала его.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Он перекрестился и прижал документ к груди.

- Я не хотел плакать, но немного получилось сегодня. Столько ждешь этого момента, - поделился с КП-Новосибирск художник.

Друзья поздравляют румынского художника.

Друзья поздравляют румынского художника.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей, чтобы реализоваться. А люди, которые невыгодно сравнивают Россию со странами Европы, считает, не понимают, о чем говорят.

- Еще есть категория, которая писала недавно «мне стыдно». Вот мне не стыдно! – Сказал художник, сжимая российский паспорт.

Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей,

Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей,

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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