«Мне не стыдно»: художник из Румынии перекрестился, получив российский паспорт

Румынский художник Себастьян Ликан покаывает российский паспорт. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В новосибирском Управлении по вопросам миграции вручили российский паспорт Себастьяну Ликану. Это художник и дизайнер, переехавший в Сибирь в 2001 году из Румынии. Себастьян перебрался сюда по совету друзей, не зная русского языка. Теперь знает его отлично, сдал экзамен и дал торжественную присягу на верность России.

- Наконец-то, - сказал Себастьян, получив паспорт.

Себастьян Ликан говорит, что церемония вручения растрогала его. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Он перекрестился и прижал документ к груди.

- Я не хотел плакать, но немного получилось сегодня. Столько ждешь этого момента, - поделился с КП-Новосибирск художник.

Друзья поздравляют румынского художника. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей, чтобы реализоваться. А люди, которые невыгодно сравнивают Россию со странами Европы, считает, не понимают, о чем говорят.

- Еще есть категория, которая писала недавно «мне стыдно». Вот мне не стыдно! – Сказал художник, сжимая российский паспорт.

Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей, Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber