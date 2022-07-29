«Мне не стыдно»: художник из Румынии перекрестился, получив российский паспорт

Румынский художник Себастьян Ликан покаывает российский паспорт.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В новосибирском Управлении по вопросам миграции вручили российский паспорт Себастьяну Ликану. Это художник и дизайнер, переехавший в Сибирь в 2001 году из Румынии. Себастьян перебрался сюда по совету друзей, не зная русского языка. Теперь знает его отлично, сдал экзамен и дал торжественную присягу на верность России.
- Наконец-то, - сказал Себастьян, получив паспорт.
Себастьян Ликан говорит, что церемония вручения растрогала его.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Он перекрестился и прижал документ к груди.
- Я не хотел плакать, но немного получилось сегодня. Столько ждешь этого момента, - поделился с КП-Новосибирск художник.
Друзья поздравляют румынского художника.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей, чтобы реализоваться. А люди, которые невыгодно сравнивают Россию со странами Европы, считает, не понимают, о чем говорят.
- Еще есть категория, которая писала недавно «мне стыдно». Вот мне не стыдно! – Сказал художник, сжимая российский паспорт.
Новый гражданин говорит, что здесь, в России, гораздо больше возможностей,
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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