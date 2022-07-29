В Новосибирской области досрочно ввели в эксплуатацию 10 дорожных объектов по нацпроекту БКД . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 8-ми района Новосибирской области досрочно завершили работы на дорожных объектах. Их проводили пот нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы контролировало министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

По информации правительства Новосибирской области, в Баганском районе ввели в эксплуатацию дорогу «Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково», в Здвинском районе ввели в эксплуатацию после ремонта участок автомобильной дороги «40 км а/д «Н-0704» – Лянино – Барлакуль» – с км 0+875 по км 1+875. В Каргатском районе завершили ремонт дороги «10 км а/д «Н – 0904» – Мусы» на участке км 5+000 – км 6+100. В Коченевском районе подрядчики закончили работы на двух дорогах: на участке с 8 по 9 км дороги «Коченево-Поваренка» и на двух участках дороги «Коченево-Целинное», в Кыштовском районе – ремонт дороги «Кыштовка-Орловка» на участке с 1 по 2,5 км.

– В Мошковском районе подрядчики отремонтировали 2,4 км дороги «2 км а/д «Н-1910» – Новый Порос» на участке с км 8+909 – км 11+329. Раньше срока ввели в эксплуатацию после ремонта объект в Ордынском районе – «12 км а/д «К-18р» - Устюжанино – Новокузьминка», в Татарском – 1,5 км дороги «19 км а/д «К-01» – Николаевка на участке с 3 по 4,5 км, в Чулымском – «Чулым – Ужаниха – Базово», – добавили в правительстве.

Известно, что на всех объектах работы начали весной и завершили их досрочно. Для ремонта выбирали наиболее приоритетные участки: на них фиксировали неоднократное затруднение движения транспорта.

– Участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» позволяет привлекать дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние дорожно-транспортной сети Новосибирской области. Работы по нацпроекту ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. Помимо повсеместного приведения дорог в нормативное состояние в рамках нацпроекта выполняется целый комплекс мероприятий по восстановлению и созданию элементов обустройства транспортной инфраструктуры, направленных на повышение безопасности дорожного движения, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По данным регионального минтранса, для обеспечения круглогодичного проезда подрядчики исправили профиль дороги, выполнили планировку земляного полотна, устроили слой покрытия из щебеночно-песчаной смеси, а также установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Все объекты находятся на гарантии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber