В Новосибирской области первый пляж получил знак отличия Ростуризма

Первый пляж в Новосибирской области получил знак отличия Ростуризма. Фото: Минэкономразвития НСО

Первый пляж в Новосибирской области получил высший знак отличия «синий флаг» Ростуризма. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

Речь идет о пляже парк-отеля «Хвоя», который находится в сосновом бору на берегу Обского моря.

По словам замминистра экономического развития НСО Анны Павловой, получение подобной награды – очень значимое событие. Благодаря знаку отличия возрастут привлекательность объекта и уровень доверия к нему со стороны людей. Более того, это способствует развитию туристической отрасли Новосибирской области.

Пляжи отбирают по следующим критериям: чистота воды и береговой полосы, доступная среда, безопасность и наличие на территории необходимых для комфортного отдыха объектов. Там обязательно должны быть медпункт и спасательные посты.

Пляжу парк-отеля «Хвоя» присвоят сертификат в электронном виде. Документ зарегистрируют в федеральном перечне туристских объектов.

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