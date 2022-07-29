В Новосибирске столкнулись мотоциклист и автомобиль «БМВ»

В Новосибирске мотоциклист столкнулся с «БМВ». Фото: Моя Первомайка

В пятницу, 29 июля, на Бердском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля «БМВ». Подробности КП-Новосибирск выяснила в ГИБДД.

- Сегодня, в 7:25, водитель 1988 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки», двигался по улице Старое шоссе со стороны улицы Лесосечная в сторону улицы Звездная. И в пути следования напротив дома №67 по улице Бердское шоссе он столкнулся с автомобилем BMW X7, за рулем которого находился водитель 1981 года рождения, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Его забрали в больницу.

Фото с места аварии появились в группе «Моя Первомайка».

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