Новосибирцы пожаловались на аварийное состояние лестницы, на которой в мае положили новый асфальт

На лестнице провалился новый асфальт. Фото:предоставлено Амелией Бергер.

Жители Новосибирска пожаловались на аварийное состояние лестницы, ведущей от улицы Стофато к улице Бориса Богаткова. По их словам, через нее постоянно ходят люди. Ведет лестница к поликлинике № 7 и детскому саду № 440.

– Там недавно положили новый асфальт, до этого там еще больший кошмар был. Но это совсем свежий асфальт, его положили, если правильно помню, в конце мая этого года, – рассказала КП-Новосибирск Амелия Бергер.

Девушка поделилась фотографиями разрушенной лестницы в соцсетях. На них видно, что на спуске в асфальте зияет огромная дыра, из которой торчат ветки. Комментаторы написали, что налицо ужасное качество выполненных работ. Новосибирцы призвали ответственные службы исправить такой ремонт и наконец-то привести лестницу в порядок.

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