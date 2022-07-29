Новосибирский врач Овсянникова рассказала о главных симптомах варианта коронавируса «кентавр»

Врач рассказала о симптомах нового вида коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Диапазон симптомов коронавируса, субварианта омикрона «кентавр» меняется по мере того, как вирус заражает все больше и больше людей. Доктор медицинских наук, главврач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала, что на сегодняшний день боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции. Лихорадка, потеря обоняния или вкуса стали встречаться реже.

– Боли в горле, головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты, насморк, кашель с мокротой, осиплость голоса и чихание. Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненные ощущения в глазах, изменение обоняния, боль и стеснение в груди, лихорадка, озноб, одышка, боли в ушах и потеря обоняния, – перечислила симптомы врач.

Также врач отметила, что социальная дистанция и прививки по-прежнему остаются лучшей защитой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber