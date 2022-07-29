В Советском районе Новосибирска водитель «Тойоты» врезался в столб и снес его. Фото: ГИБДД по НСК.

В Новосибирске в Советском районе водитель «Тойоты» на скорости врезался в столб и повалил его. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

– Произошло ДТП поздно вечером 28 июля. Водитель иномарки TOYOTA-GAIA въехал в столб на улице Софийской у дома 11, не справившись с управлением, – уточнили в ГИБДД.

В результате ЧП пострадал водитель 1980 года рождения. Его госпитализировали с различными травмами.

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