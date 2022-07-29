В Новосибирске установят личности подростков, которые мучали сов на фотосессиях с прохожими

Новосибирцы привязали совушек к рукам и зарабатывали на них деньги. Фото: Россельхознадзор.

Компания молодых людей устроила на Михайловской набережной незаконные фотосессии с совами-сипухами. Разрешения на предпринимательскую деятельность у них не было, а совы страдали на жаре от яркого солнца и обезвоживания. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

– При осмотре территории парка «Михайловская набережная» установлено, что в двух местах на лавочках организованные группы граждан в возрасте от 17 до 25 лет предлагают отдыхающим услуги по фотографированию и тактильному контакту (поглаживанию) с шестью сипухами, – сообщили в управлении.

В промежутках между фотосессиями совы сидели на мусорках и лавочках. Люди гладили их без перчаток и могли заразиться, так как условия содержания птиц непонятны. Сипух шнурами привязывали за ноги и крепили веревки к рукам участников представления. У сов не было доступа к воде и возможности спрятаться в укрытие при стрессе.

– Учитывая, что сипухи ведут сумеречный и ночной образ жизни, использование хищных птиц без учета видовых биологических особенностей в дневное время, особенно в часы наиболее солнечной активности, ведет к угрозе их жизни и здоровью, – заключили в Россельхознадзоре.

Вместе с полицейскими специалисты управления установят личности предприимчивых горожан и примут меры.

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