Жительница Новосибирска сыграла на балалайке хиты КиШа и «Квинов»

Блогер из Новосибирска сыграла на балалайке хиты КиШа и «Квинов». Фото: стоп-кадр из видео

Сибирячка Елена Ворфоломеева сыграла на балалайке хиты групп «Король и Шут» и Queen. Музыкальный блогер выступила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Выступление состоялось в четверг, 28 июля.

Елена рассказала про хит семилетней давности. Тогда балалаечница исполнила на своем инструменте композицию «Кукла Колдуна» КиШа. Интересно, что это произошло тоже в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ролик на канале КП собрал более 300 тысяч просмотров.

- После этого я набрала армию поклонников, - рассказала блогер.

Помимо хитов КиШа и «Квинов» Елена Ворфоломеева исполнила попурри с мелодией из кинофильма «Пираты Карибского моря» и песней «Нирваны».

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