Новосибирцу выплатили долг по зарплате в 438 тысяч рублей только после вмешательства приставов

Жителю Новосибирска экс-работодатель не выплачивал зарплату. В общем он задолжал мужчине 438 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю Новосибирска экс-работодатель не выплачивал зарплату. В общем он задолжал мужчине 438 тысяч рублей. Взыскать долг с компании новосибирцу помогли судебные приставы.

– Фирма добровольно не исполняла решение суда. Приставы проверили имущественное положение компании и арестовали деньги, находившиеся на счетах организации, – рассказали в УФССП по НСО.

После таких мер руководство компании опомнилось и рассчиталось с экс-сотрудником в полном объёме.

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