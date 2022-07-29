Новосибирцу выплатили долг по зарплате в 438 тысяч рублей только после вмешательства приставов

Жителю Новосибирска экс-работодатель не выплачивал зарплату. В общем он задолжал мужчине 438 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жителю Новосибирска экс-работодатель не выплачивал зарплату. В общем он задолжал мужчине 438 тысяч рублей. Взыскать долг с компании новосибирцу помогли судебные приставы.
– Фирма добровольно не исполняла решение суда. Приставы проверили имущественное положение компании и арестовали деньги, находившиеся на счетах организации, – рассказали в УФССП по НСО.
После таких мер руководство компании опомнилось и рассчиталось с экс-сотрудником в полном объёме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер