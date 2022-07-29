Пожилая сибирячка выплатила 200 тысяч рублей долга, лишившись элитного внедорожника Mercedes

Пожилая сибирячка выплатила 200 тысяч рублей дога, лишившись элитного внедорожника Mercedes. Фото: УФССП по НСО.

Жительница Карасука накопила 200 тысяч рублей долга и не хотела платить по счетам. Приставы завели на нее 5 исполнительных производств. Сибирячка объясняла, что денег погасить задолженность у нее нет.

– На приеме у судебного пристава женщина заявила, что в силу преклонного возраста доходов не имеет, а единственным источником, откуда можно производить удержания, - это ее пенсия, – уточнили в УФССП по НСО.

Однако приставы установили, что в собственности у скромной женщины есть элитный внедорожник Mercedes G55 AMG. Выяснилось, что владельцем авто она стала по просьбе сына. Приставы машину арестовали.

Такая мера побудила пенсионерку найти деньги. Через несколько дней после ареста внедорожника долг был полностью погашен.

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