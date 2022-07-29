В Новосибирске 21-летняя девушка на электросамокате на скорости влетела в столб.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске на Красном проспекте девушка на электросамокате врезалась в столб. Об этом рассказали в городской ГИБДД.
– Инцидент произошел ночью 28 июля. В 03:00 девушка 2001 года рождения ехала на электросамокате Ninebot по тротуару вдоль улицы Красный проспект со стороны улицы Державина в сторону улицы Крылова. У дома № 62 на Красном проспекте наехала на металлический столб, – пояснили в Госавтоинспекции.
Девушке потребовалась помощь врачей – в ДТП она получила различные травмы.
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