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Происшествия29 июля 2022 4:07

В Новосибирске 21-летняя девушка на электросамокате на скорости влетела в столб

Она получила различные травмы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 21-летняя девушка на электросамокате на скорости влетела в столб.

В Новосибирске 21-летняя девушка на электросамокате на скорости влетела в столб.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на Красном проспекте девушка на электросамокате врезалась в столб. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

– Инцидент произошел ночью 28 июля. В 03:00 девушка 2001 года рождения ехала на электросамокате Ninebot по тротуару вдоль улицы Красный проспект со стороны улицы Державина в сторону улицы Крылова. У дома № 62 на Красном проспекте наехала на металлический столб, – пояснили в Госавтоинспекции.

Девушке потребовалась помощь врачей – в ДТП она получила различные травмы.

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