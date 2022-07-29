Кондитер из Новосибирска изобрела сладкие закуски к пиву

Кондитер из Новосибирска придумала необычные закуски к пиву. Фото: Марина Романова.

В пивных барах и ресторанах гостям предлагают фруктовые и десертные сорта пива. Но что подавать к таким напиткам? Рыбные и мясные закуски, чипсы и сухарики здесь не подойдут. Кондитер-виртуоз из Новосибирска Марина Романова придумала необычные десерты специально для таких случаев.

– Запросов на разработку десертов к пиву сейчас очень много, – пояснила КП-Новосибирск кондитер Марина Романова, которая одна из первых ввела этот тренд на территории нашей страны. – Люди не хотят есть соленые или жареные закуски с десертным пивом. У нас сочетание еды и напитков – это уже целая культура.

Десерты должны дополнять вкус напитка. Фото: Марина Романова.

Десерты к пиву не должны быть слаще самого напитка. Они должны дополнять его. Например, пиво ламбик и другие подобные сорта с фруктовыми сиропами и экстрактами отличаются фруктовой кислинкой и солодово-ягодной сладостью. Здесь подойдет миндально-вишневый чизкейк без сахара в баночке.

Вкус миндаля раскрывается ярче благодаря дополнительной обжарке миндальной муки – острее ощущаются все вкусовые нотки напитка. Такой десерт подойдет и к обычному нефильтрованному пшеничному пиву.

К широкому ассортименту алкоголя люди уже привыкли. Десерты к пиву – ноу-хау, которое скоро смогут попробовать и жители Новосибирска.

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