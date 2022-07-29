В Новосибирске в ДТП по вине 33-летнего водителя, опрокинувшего авто, тяжелые травмы получил молодой мужчина. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В ночь на пятницу, 29 июля, в Кировском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП. Там опрокинулся автомобиль, пострадали 2 человека. Подробности рассказали в городской ГИБДД.
– Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем NISSAN-CEFIRO, ехал по улице Саввы Кожевникова в сторону улицы Обской переулок. В пути следования, напротив д. 13 на улице Саввы Кожевникова, не справился с управлением и наехал на бордюр. Из-за этого машина опрокинулась, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В результате аварии тяжёлые травмы пассажир авто, неустановленный мужчина 30-35 лет на вид. Водителя тоже госпитализировали.
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