В Новосибирске в ДТП на Гусинобродском тракте автомобиль перевернулся на правый борт

В Новосибирске после аварии автомобиль откинуло на правый борт. Фото: АСТ-54.

Утром в пятницу, 29 июля, на Гусинобродском тракте столкнулись два автомобиля. Один из них опрокинулся на правый борт, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

– Не оправдываю неосторожных водителей, но в этом месте дыра на дыре. Водители объезжать вынуждены, вот и встретились, – пишут новосибирцы в комментариях.

Авария произошла напротив исправительной колонии № 9. Информация о пострадавших и подробности ДТП уточняются.

Напомним, вчера в Новосибирске недалеко от Нарымского сквера на крышу опрокинулся автомобиль.

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