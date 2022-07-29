Новосибирец, по вине которого пенсионерка упала в шахту лифта на стройке общежития НГТУ, предстанет перед судом

Новосибирец, по вине которого 61-летняя пенсионерка упала в шахту лифта на стройке общежития НГТУ, предстанет перед судом.

В Новосибирске до суда дошло дело 43-летнего производителя строительных работ. По его вине на стройке общежития НГТУ погибла 61-летняя пенсионерка. Женщина упала в шахту лифта. На мужчину ранее возбудили и расследовали уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

– Следствие установило, что обвиняемый был производителем работ на стройке. Он привлек 61-летнюю потерпевшую для проведения «мастер класса» по особенностям выполнения работ со штукатурно-шпаклёвочной станцией на объекте по улице проспект Карла Маркса Ленинского района города Новосибирска. 23 марта 2022 года он сопроводил сибирячку до рабочего помещения на 2 этаже и оставил ее одну без присмотра. Женщина при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта. Опасный участок при этом не был оборудован специальными знаками или сигнальными лентами, – рассказали в СК РФ по НСО.

Пенсионерка погибла на месте от полученных травм. Ранее КП-Новосибирск писала, что женщина упала с высоты 15-ти метров.

Подозреваемый в ходе следствия вину полностью признал, раскаялся.

Уголовное дело мужчины направили в Ленинский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

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