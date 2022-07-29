В Новосибирске под окнами 10-этажного дома нашли мужчину

В Новосибирске мужчину нашли на асфальте возле дома. Фото: АСТ-54.

Утром в пятницу, 29 июля, новосибирцы заметили мужчину, накрытого простыней, под окнами 10-этажного дома на улице Татьяны Снежиной, 51. Рядом стоит машина скорой помощи. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– На помощь пострадавшему прибыла бригада медиков. Подписчики сообщают, что мужчина погиб, – рассказали в группе.

КП-Новосибирск запросила комментарий в следственном комитете. Подробности и причины произошедшего уточняются.

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