Под Новосибирском рабочий угнал две машины, врезался в «Жигули», поехал за выпивкой и снес ворота

В Новосибирске невезучий угонщик хотел отметить кражу выпивкой, но врезался в забор. Фото: стоп-кадры видео ГУ МВД РФ по НСО.

В Мошковском районе пьяный 23-летний рабочий угнал у начальника грузовик и «Ниву». На первом автомобиле он врезался в хозяйские «Жигули», а на втором поехал в магазин за выпивкой, но неудачно припарковался в металлические ворота. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Все произошло 26 июля в поселке Стационно-Ояшинский. По факту угонов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

На время расследования парня отпустили под подписку о невыезде. По статье ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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