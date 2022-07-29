В Новосибирске открытые колодцы огородили шинами и ветками

В Новосибирске открытые колоды огородили шинами и ветками. Фото: предоставлено Анастасией.

Жительница Новосибирска Анастасия рассказала об открытых колодцах на двух улицах в Новосибирске. Девушка переживает, что в них провалятся люди.

– На улицах Алтайской и Московской такая картина: колодцы огорожены шинами. Ребенок может перепутать, прыгнуть и упасть в канализацию! – сказала девушка КП-Новосибирск.

На кадрах, которыми поделилась с редакцией девушка, видно, что в открытые колодцы воткнуты ветки. Также из них торчат сигнальные ленты. Вероятно, ответственные службы уверены, что этого достаточно для безопасности. Новосибирцы этим крайне возмущены.

– Это совершенно не безопасно! – добавила девушка.

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