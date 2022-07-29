Рассказываем про пробки в Новосибирске 29 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 29 июля 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Сложно проехать также по улицам Станиславского и котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и площади Лыщиинского.

На правом берегу движение затруднено по улицам Восход, Кирова и Никитина.

Уровень пробок на утро 29 июля 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.

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