Рассказываем про пробки в Новосибирске 29 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 29 июля 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Сложно проехать также по улицам Станиславского и котовского. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и площади Лыщиинского.
На правом берегу движение затруднено по улицам Восход, Кирова и Никитина.
Уровень пробок на утро 29 июля 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.
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