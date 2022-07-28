Новосибирские волонтеры спасли котенка с лейкозом, которого бросили в подвале

Котенка ослабленным нашли в подвале. Фото: предоставлено волонтерами

Жительница поселка Мошково, которая кормит бездомных кошек, заметила в одном из подвалов маленького котенка, который выглядел очень слабым. Испугавшись, что без помощи животное долго не протянет, сибирячка кинула клич в соцсетях. Ее пост увидели зоозащитники и отправились к ней на помощь.

— Этого котика, видимо, кто-то выкинул, так как зверек совсем ручной. Мы взяли у него анализы и оказалось, что у котенка лейкоз, сейчас он на передержке. Болезнь у него в острой прогрессирующей форме, поэтому сейчас он принимает противовирусные препараты, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Татьяна Казанцева.

К счастью, ему успели оказать необходимую помощь. Фото: предоставлено волонтерами

Зверек был на грани смерти и спасти его смогло переливание крови. Сейчас за его состоянием пристально следят волонтеры. Кроме того, котику нужно регулярно принимать лекарства. Само заболевание не опасно для человека, только для других кошачьих. Поэтому, в скором времени, для него будет искать семью с ответственными хозяевами.

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