В Новосибирской области в 2022 году снизилась женская преступность

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года снизилась женская преступность. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года снизилась женская преступность. При этом, в целом по региону женщины совершают около 20% от всех преступлений.

— Более 80% от лиц, совершающих преступления, являются мужчинами, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск. — При этом, количество женщин, совершивших преступления, снизилось на 6%.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе за первые 6 месяцев 2022 года снизилась киберпреступность. Количество преступлений в сфере информационных технологий снизилось на 7%.

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Об этом рассказали в областном МВД (подробнее).

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