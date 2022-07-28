В Новосибирской области в 2022 году снизилась женская преступность

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года снизилась женская преступность.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года снизилась женская преступность. При этом, в целом по региону женщины совершают около 20% от всех преступлений.
— Более 80% от лиц, совершающих преступления, являются мужчинами, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск. — При этом, количество женщин, совершивших преступления, снизилось на 6%.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе за первые 6 месяцев 2022 года снизилась киберпреступность. Количество преступлений в сфере информационных технологий снизилось на 7%.
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Об этом рассказали в областном МВД (подробнее).
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