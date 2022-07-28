В Новосибирской области пропал 69-летний пенсионер в зимней куртке

В Новосибирской области ищут 69-летнего Александра Викторовича Егорова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 69-летнего Александра Викторовича Егорова. Пенсионер ушел из соцучреждения в поселке Ложок в четверг, 28 июля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

— Приметы: рост 158 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибисрк». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в светло-коричневую зимнюю куртку до колен, темные трикотажные брюки и черные кроссовки.

Как пояснили КП-Новосибирск волонтеры, у сибиряка есть определенные нарушения памяти, он не может ориентироваться на местности.

Если вы видели Александра Викторовича на улице или знаете, где он находится, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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