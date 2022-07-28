В Новосибирской области спасенного лосенка отправили в зоопарк

В Новосибирской области спасенному лосенку нашли новый дом. Фото: Кадр из видео/ Минприроды НСО

В Новосибирской области спасенному лосенку нашли новый дом. Беспомощного детеныша подобрали люди и сообщили об этом специалистам минприроды.

— Лосёнок, в возрасте до 1 года, был обнаружен жительницей области в беспомощном состоянии. Животное в таком юном возрасте не способно самостоятельно питаться и выжить в дикой природе, — отметил и. О. Министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов. — Отбиться от матери он мог в процессе миграции животных: например, при переходе через водоемы. Также детеныш мог остаться один в результате незаконной охоты на взрослых лосей.

Сибирячка оказала лосенку первую помощь, а потом сообщила об этом в министерство природы. Специалисты, откликнувшиеся на сообщение женщины, осмотрели лосенка — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно жить в дикой природе. Его передали на содержание в Новосибирский зоопарк. Он хорошо провел транспортировку и уже вовсю обживается на новом месте.

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