В Новосибирской области задержали двух женщин, порезавших мужей в пылу ссоры

Женщинам грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за минувшие сутки задержали двух женщин за поножовщину. Сибиряки повздорили со своими мужьями во время застолья и разрешили конфликт радикально, схватившись за нож.

— В Коченевском районе области 57-летняя женщина ударила в грудь ножом своего 62-летнего мужа. Супруги поссорили, когда вместе выпивали. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, — рассказали в региональном МВД. — Аналогичное преступление произошло в Каргатском районе. 54-летняя женщина пырнула в живот своего 50-летнего супруга во время пьяной ссоры. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за идентичное преступление.

Уголовные дела возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — 8 лет тюрьмы.

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