В Новосибирской области завершены поиски 69-летней пенсионерки без обуви

В Новосибирской области завершены поиски 69-летней пенсионерки, ушедшей в город без обуви. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области завершены поиски 69-летней пенсионерки, ушедшей в город без обуви. Об этом сообщили волонтеры.

— Женщина найдена, с ней все в порядке. На данный момент она находится в медучреждении, где ее осматривают врачи, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, женщина пропала в четверг, 28 июля. Она приехала в Новосибирск вместе с родственниками, чтобы обратиться за консультацией к специалистам. У сибирячки имеются определенные проблемы с памятью.

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