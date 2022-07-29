Погода в Новосибирске на 29 июля 2022 года: жаркий конец недели

Жара под +30 по-прежнему в городе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 29 июля 2022 года под конец рабочей недели порадует жарой и солнцем. Об этом сообщают синоптики.
— Ночью температура в городе составит +15…+17 градусов, днем — +28…+30. Будет переменная облачность, без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области будет жара +25…+30 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. По западу региона местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах ливни. Ночью и утром местами туманы.
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