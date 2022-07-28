В Новосибирске на правом берегу временно закроют два трамвайных маршрута

На правом берегу Новосибирска временно закроют два трамвайных маршрута. Фото: Иван МАКЕЕВ

На правом берегу Новосибирска временно закроют два трамвайных маршрута. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 22:30 минут 29 июля до 5 часов 1 августа закрываются трамвайные маршруты № 11 и 14, — рассказали в муниципалитете.

Связаны такие ограничения с ремонтом трамвайных путей на улице Волочаевской. На период проведения работ, будет запущен дополнительны маршрут трамвая № 14 «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе».

Напомним, новосибирцев также предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта. Новые схемы движения будут действовать с 29 июля по 1 августа. Причина — четвертый этап ремонта Гусинобродского шоссе. Подробнее о маршрутах читайте здесь.

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Это продлится до 1 августа (подробнее).

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