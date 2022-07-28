Команда из Новосибирской области поучаствует в музыкальном шоу Первого канала

14 августа команда отправится в Москву на шоу. Фото: предоставлено Алексеем Авдониным

Команда из Бердска стала участницей нового шоу Первого канала «Поем на кухне всей страной!». Шоу ориентированно на людей далеких от сцены, но не представляющих свою жизнь без музыки.

Новосибирскую область будут представлять шесть друзей, которых еще в детстве объединил вокальный кружок.

— Выбрали «Ой, мороз, мороз», «Ветер перемен» и «Федерико Феллини». Важны были не только мелодии, подходящие под застольные, как того требует конкурс, но и той тональности, в которой каждый из нас может петь. Методом исключения отбирали то, что нашей шестёрки подходит, чтобы звучало, — рассказал Горсайту друг представителей команды Алексей Авдонин.

Предварительный этап шоу прошел в середине апреля. Ребята отправили видеозапись, и через некоторое время им перезвонили. Это был успех, учитывая, что только три человека из команды связали свою жизнь с пением. Мария Данилюк — солистка дуэта «Алмаз», Дарья Сычёва открыла свою вокальную студию, в ней преподаёт Мария Новожилова. Евгения Бреславская — мастер по ламинированию ресниц и бровей, Юлия Чернякова — специалист Пенсионного фонда, мать троих детей, Андрей Николаенко — парикмахер.

12 июня состоялся очный кастинг. Из 300 команд в следующий этап прошли только 48. И ребята из Бердска в их числе. С финальной песней они уже определились, но не раскрывают, что будут петь.

В середине августа команда поедет в Москву на шоу и поборются за главный приз в 3 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер